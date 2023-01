Een miljoen euro om mensen uit negen DDS-gemeenten op weg te helpen in digitale wereld

De intercommunale DDS krijgt een miljoen euro subsidie van de Vlaamse overheid. DDS was ingegaan op een oproep van de Vlaamse regering om projecten in te dienen die konden helpen de digitale kloof te dichten. De intercommunale had twee projecten ingediend en beide krijgen financiële ondersteuning. Er zullen cursussen georganiseerd worden, en de intercommunale gaat ook de mensen actief opzoeken.

Raf De Wolf, voorzitter van DDS Streekregisseurs: "Een van de projecten die nu geld krijgen, is "digimobiel". Dat wil zeggen dat wij naar de wijken zullen gaan, wijken waarvan we weten dat de mensen wat terughoudender zijn. Maar we trekken ook naar de markt en andere zaken om mensen te kunnen wakker maken."

De Wolf beseft dat niet iedereen per se wil mee zijn met de digitale evoluties, maar mensen ontzeggen zichzelf zo veel kansen. "We moeten mee zijn met die evoluties. Kijk bijvoorbeeld maar naar Payconiq, dat is al bijna verplicht in sommige horecazaken. Mensen snappen dat niet altijd. Aanvragen doen voor allerlei premies verloopt ook steeds vaker via het internet. Wij willen daar een helpende hand zijn voor de mensen die die digitale wereld niet kennen."