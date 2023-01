Straks vindt eerste satellietlancering in Europa plaats (en die kan je mogelijk vanuit België zien)

De vlucht wordt uitgevoerd door Virgin Orbit, één van de ruimtebedrijven van de Britse miljardair Richard Branson. De zakenman biedt sinds 2021 ook toeristische ruimtevluchten aan.

Als alles goed verloopt, is het de eerste satellietlancering vanop Britse bodem en de eerste keer dat er vanuit West-Europa satellieten in een baan om de aarde worden gebracht. Tot nog toe werden de meeste Europese ruimtemissies gelanceerd vanop de lanceerbasis Kourou in Frans-Guyana of die van Bajkonoer in Kazachstan.

De missie vanavond heet "Start me up", naar de hit van The Rolling Stones uit 1981, volgens Virgin Orbit symbolisch voor de start van een nieuw ruimtetijdperk.