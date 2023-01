Genk en Hasselt werken mee aan digitale parkeerkaart voor mensen met een handicap

In enkele steden wordt nu al digitaal gecontroleerd of iemand parkeergeld heeft betaald. Betalen kan via een sms, via een parkeerapp of door de nummerplaat in te geven in de parkeerautomaat. Bij een controle rijdt een auto rond met scanners die de nummerplaten leest van de auto’s. “Mensen met een beperking die de juiste kaart hebben, kunnen in Genk gratis parkeren”, vertelt burgemeester Wim Dries (CD&V). “Genkenaars met een beperking weten dat ze hun kaart moeten registreren, want anders zouden ze onterecht een boete kunnen krijgen, omdat de scanauto de papieren kaart niet kan zien.”