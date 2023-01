Gentse wetenschappers krijgen beurs voor onderzoek naar rol van darmbacteriën bij ziekte van Alzheimer

Het onderzoek waarop de onderzoekers zich toespitsen heeft te maken met blaasjes die de bacteriën aanmaken. "Recent werd bekend dat bacteriën bepaalde blaasjes vrijstellen en die blaasjes blijven niet in de darmen, ze kunnen zich verspreiden in het lichaam en misschien ook in de hersenen geraken waar ze slechte effecten hebben." Professor Vandenbroucke en haar team kijken ook of ze die blaasjes kunnen terugvinden in het bloed van patiënten met Alzheimer. "Dat kan ons helpen om een 'biomerker' te vinden voor de ziekte, een heel precies kenmerk waaraan we al vroeg kunnen zien of iemand de ziekte heeft of er vatbaar voor is." In een nog verdere stap kan het onderzoek misschien duidelijkheid brengen over hoe die blaasjes kunnen verwijderd worden mochten ze een slechte invloed hebben op de hersenen.