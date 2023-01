Golf van 'Good Move-boetes' na annulering circulatieplan Kuregem

“Onbegrijpelijk”, vindt Younes Haidar, inwoner van Kuregem. Hij begon het nieuwe jaar met een dubbele berisping voor stilstaan en parkeren in de foute rijrichting, telkens in de Brogniezstraat. “De situatie veranderde drie keer in evenveel tijd, en nog steeds staan sommige borden in de verkeerde richting gedraaid.”