Gratis trouwen in Schaarbeek op Valentijnsdag

Vijf koppels krijgen de kans om op 14 februari, op Valentijnsdag dus, te trouwen in het Schaarbeekse stadhuis. De Brusselse gemeente stelt dan uitzonderlijk haar trouwzaal open.



De trouwzaal van het gemeentehuis van Schaarbeek gaat normaal gezien enkel open op woensdag, vrijdag en zaterdag voor ceremonies. Ter gelegenheid van Valentijn maakt het college van burgemeester en schepenen een uitzondering. De eerste vijf koppels die zich inschrijven via de dienst burgerlijke stand of het e-mailadres burgerlijkestand@1030.be mogen op de dag van de liefde gratis trouwen. Bevoegd schepen Quentin Van Hove zorgt voor een passende huwelijksplechtigheid voor de tortelduifjes.

De actie geldt natuurlijk enkel voor koppels die in Schaarbeek wonen. Zoals bij alle huwelijken in de gemeente moet het koppel tenminste 15 dagen vóór de ceremonie een huwelijksaangifte indienen bij de dienst burgerlijke stand. Als een van de trouwende personen niet in België is ingeschreven, moet de huwelijksaangifte minstens 30 dagen op voorhand ingediend worden.