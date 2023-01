Sint-Niklaas sluit deel van Grote Markt af voor werken: drie maanden hinder voor doorgaand verkeer 

"Alle voorbereidingen zijn getroffen om morgen te starten met de vierde fase van de voorbereidende werken voor de heraanleg van de Grote Markt", klinkt het bij schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA). "Tijdens de werken worden heel wat terrassen opengebroken om een nieuwe leiding voor water, gas en elektriciteit aan te leggen."

"Gedurende de werken verbieden we doorgaand verkeer over de markt", gaat Hanssens. "Al zal die hinder enkel voelbaar zijn in één richting. Het verkeer dat van noord naar zuid rijdt, moet omrijden in de andere richting. Maar voor het verkeer langs de Parkstraat en aan het Onze-Lieve-Vrouwplein verandert er niets."