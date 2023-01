Heraanleg Markt Retie uitgesteld tot 2026

De Markt in Retie wordt een jaar later heraanlegd dan gepland. De werken zijn nu opgeschoven naar 2026. Dat komt omdat de herinrichting van de ring rond de gemeente pas in 2024 of 2025 start. "De bouwplannen en de onteigeningen die nodig zijn voor de ring, een gewestweg, duren langer dan gedacht", zegt schepen van Financiën Koen Claessens (Nieuw Retie). "De werken aan de ring en de heraanleg van de Markt zijn wel aan elkaar gekoppeld. Tijdens de werken aan de ring, wordt de Markt als omleidingsweg gebruikt en andersom. Het is dus geen optie om de twee op hetzelfde moment uit te voeren. Dan zouden we Retie helemaal vastzetten."