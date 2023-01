Het Waasland viert verloren maandag met worstenbroodjes en appelbollen

"Ook wie online heeft besteld zal even in de rij moeten wachten op de bestelling", zegt bakker Van Trier uit Kruibeke, zo druk is het deze maandag. "Er is een foodtruck die maakt dat de wachtenden iets te drinken hebben", lacht hij, "ook glühwein". De bakker heeft een hele nacht door worstenbroodjes gebakken. Daar zijn ook vegetarische versies bij: "bereid met kikkererwten, linzen, rijst en wat curry erbij." De bakker verkoopt zo'n 5.000 worstenbroodjes op 1 dag.