"Hevige niesbui" bij bestuurder leidt tot ongeval met 3 auto's in Veldegem

De man raakte gewond aan zijn hand en werd naar het ziekenhuis gebracht. Of de man mogelijk door iets anders afgeleid was en of hij te snel reed in de zone 30 moet de politie uitzoeken.

Door de botsing zijn twee auto's zwaar beschadigd en wellicht rijp voor de schroothoop. Het gaat om de auto van de man en de wagen waarop hij eerst is gebotst. De eigenares van de tweede auto had die pas twee weken geleden gekocht.