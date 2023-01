Inbrekers met lading juwelen opgepakt dankzij alerte buurvrouw en schoenen vol modder 

De vrouw zag zaterdagavond twee mannen rondlopen in de tuin van haar buren, die momenteel in het buitenland op vakantie vertoeven. Ze verwittigde de politie, maar die trof ter plaatse niemand meer aan.



“Tijdens een patrouille in de omgeving merkten onze mensen twee mannen op die zich verdacht gedroegen”, zegt een woordvoerder van de zone Brussel Hoofdstad/Elsene. “Bovendien hingen hun schoenen vol modder, wat er dan weer voor zorgde dat de inspecteurs in kwestie hen besloten te controleren.”



De twee verdachten bleken een sportzak vol horloges en juwelen bij zich te hebben. Een van hen gaf onmiddellijk toe dat ze net een inbraak hadden gepleegd. De twee mannen blijken illegaal in het land te zijn en kregen een rechtstreekse dagvaarding. Op 10 februari komt de zaak via snelrecht voor de rechtbank in Brussel. “De buit zal worden terugbezorgd aan de rechtmatige eigenaars”, laat de politie nog weten.