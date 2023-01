John Lydon - ook gekend als Johnny Rotten van Sex Pistols - wil Ierland vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival

John Lydon is vooral bekend als zanger van Sex Pistols, een punkband uit de jaren 70. Hij ging destijds door het leven als Johnny Rotten. Het gerennommeerde muziekblad Rolling Stone nam Sex Pistols in 2004 op in de lijst van "100 beste artiesten aller tijden" en in 2006 kregen de bandleden een plekje in de Rock and Roll Hall of Fame.

Hoewel er in de jaren 90 en 2000 verschillende reünieconcerten plaatsvonden, hielden de punkrockers van Sex Pistols het officieel in 1978 voor bekeken. Lydon richtte dat jaar samen een nieuwe band op: Public Image Ltd, kortweg PiL. De groep scoorde bescheiden hits met "This is not a love song" , "Death disco" en "Public image".