Koen Crucke verjaagt overvallers op trein naar Blankenberge door luid te roepen: "Laat mij godverdomme gerust!"

"Ik ben dan heel luid beginnen roepen", vertelt Crucke. "Laat mij godverdomme gerust!" De daders zijn daarna vertrokken. "Ook een dame achter mij was geschrokken. Dan heb ik het voorval aan de conducteur gemeld, want ervoor had ik nog geen conducteur zien passeren. Ik heb een beschrijving gegeven en ik denk dan dat ze iemand hebben opgepakt in Brugge, want de trein stond in dat station wel heel lang stil."