Kreeftenworstenbrood en appelbollen op Verloren Maandag bij bakker in Schilde en Oelegem

Een bakkerij met vestigingen in Schilde en Oelegem pakt dit jaar uit met een nieuwigheid: kreeftenworstenbrood. Dat worstenbrood bestaat uit gehakt van gevogelte, kreeftenvlees en Thaise specerijen en kruiden. "Het is moeilijk in te schatten hoeveel kreeftenworstenbroden we zullen verkopen," zegt bakker Jens," het is ook niet het goedkoopste worstenbroodje, maar wel superlekker. Als ik er al 200 van verkoop, zal ik al heel blij zijn. Ook in tijden van crisis moet er goed eten zijn, he".