21 loslopende paarden veroorzaakten paniek in Haaltert

Eén paard raakte lichtgewond en een aantal wagens liep lichte schade op. "We vragen om alle schade te melden aan de lokale politiezone Denderleeuw-Haaltert." Hoe de dieren konden ontsnappen en of dat vanuit een stal of weide gebeurde, is nog niet duidelijk. "Dat wordt nu volop onderzocht", zegt Baeyens. De dieren waren afkomstig vanuit een centrum dat gespecialiseerd is in de voortplanting van paarden aan de hand van kunstmatige inseminatie en embryotransplantatie.