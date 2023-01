Man uit Bonheiden veroordeeld voor dode tijdens seksfeestje in Oostende

Ruim twee jaar geleden, in volle coronaperiode, had de man uit Bonheiden afgesproken met nog drie andere mannen, voor een seksfeestje in zijn flat in Oostende: een koppel uit Oostende en een gezamenlijke vriend.

Tijdens dat feestje gebruikten ze verschillende stimulerende middelen, waaronder GBL. Dat is eigenlijk een schoonmaakmiddel, maar soms wordt het ook in kleine hoeveelheden gemengd met frisdrank om een seksuele roes te veroorzaken.

Het liep fout toen één van de mannen per ongeluk een grote slok van het middel nam. Hij dacht dat het tonic was omdat de GBL in een oude tonicfles werd bewaard. De man verloor het bewustzijn. De anderen verwittigden vier uur later pas de hulpdiensten, maar toen was het al te laat.

De man uit Bonheiden werd als enige van de groep veroordeeld, omdat hij het schoonmaakmiddel had aangeleverd. Hij moet 100 uur werkstraf doen. Hij en een andere aanwezige kregen ook wel nog een straf voor andere drugs die gevonden zijn in de flat.