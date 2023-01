Meer dan 20.000 bezoekers op lichtfestival Floridylle in Plantentuin van Meise

De zevende editie van het lichtfestival heeft de voorbije twee weken 23.500 bezoekers naar de Plantentuin van Meise gelokt. "Daar zijn we heel blij mee", zegt Manon Vanhoye van de Plantentuin. "Zeven jaar geleden zijn we begonnen met 5.000 bezoekers over vier dagen en jaar na jaar zijn we gegroeid, zowel in installaties als in aantal bezoekers. In totaal waren er zo'n 25 installaties met onder andere uitgelichte bomen. De meeste zijn geïnspireerd op de natuur en vooral dan op de planten. En de bezoekers hebben ervan genoten, dat hebben we gemerkt aan de reacties via Facebook, via Google Review en via persoonlijke mails. En wellicht komt er een achtste editie van Floridylle", zegt Manon Vanhoye nog.