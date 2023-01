Aantal ski-ongevallen in de kerstvakantie gestegen door gebrek aan sneeuw in de Alpen

Reisbijstandverzekeraar Europ Assistance meldt dan weer dat ze hetzelfde aantal oproepen heeft gekregen als vorig jaar, maar maakt wel de kanttekening dat er minder skipistes open waren. "Op de pistes die wél open waren, was het aantal ongevallen dus hoger dan vorig jaar", zegt woordvoerder Xavier Van Caneghem. In de eerste week was het zelfs rustiger dan vorig jaar, maar in de tweede week, die traditioneel populairder is bij sneeuwliefhebbers, keerde die tendens weer om.