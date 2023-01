Minister Demir weigert nieuwe vergunning voor zandgroeve De Kock in Neerijse

Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) weigert een nieuwe vergunning voor de zandgroeve van de firma De Kock in Neerijse. De vorige vergunning was in 2017 geschorst. Het provinciebestuur van Vlaams-Brabant had het bedrijf een nieuwe vergunning op proef gegeven. Maar de lokale actiegroep Kerkeveld ging daartegen in beroep en krijgt nu gelijk van de minister.