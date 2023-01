Na 6 maanden werft Brugge opnieuw stadspersoneel aan

"Na een pauze van zes maanden starten we opnieuw op", zegt schepen van Personeel en Organisatie Pieter Marechal (CD&V) trots. "We moesten op zoek naar manieren om te besparen door de coronacrisis en later de hogere energiekosten. Vanuit de personeelsdienst schreven we geen vacatures meer uit om op die manier zes miljoen euro uit te sparen."