Natuurhulpcentrum in Oudsbergen vangt havik op die gewond raakte door verboden klem

In het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen vecht een havik voor het behoud van zijn klauw, nadat het dier in een verboden klem terecht kwam. “Die teen was bijna in twee stukken”, zegt Frederik Thoelen van het Natuurhulpcentrum. “De dierenarts heeft die nu aan elkaar genaaid, en het is afwachten of het geneest.” Dat is belangrijk voor het dier, want het gaat om de achterste teen. “En die hebben ze echt wel nodig om te jagen.”