Nieuwe explosies moeten oude sluis van Terneuzen gecontroleerd afbreken

"Enkele proefploffen moeten deze keer voorkomen dat mensen last ondervinden van de explosie", zegt omgevingsmanager Harm Verbeeck. "Voor de proefknallen gaan we ongeveer één procent gebruiken van al de springstof dat we vorig jaar hebben gebruikt voor de explosie van de westelijke wand. Zo kunnen we inschatten hoeveel springstof we nodig hebben voor de volledige afbraak van de oostelijke wand."

De oude sluis moet uiteindelijk plaatsmaken voor een nieuwe sluis. "Het was oorspronkelijk de bedoeling om de nieuwe sluis nog in 2023 te openen, maar dat wordt heel erg spannend. Daarom gaan we nu op zoek naar een nieuwe, meer haalbare, datum", besluit Verbeeck.