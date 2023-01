Nieuwe politieke beweging ROX in Rotselaar, gegroeid uit lokale CD&V-afdeling

"Wij willen verbreden en openstaan voor iedereen. We willen nieuwe, onafhankelijke mensen aantrekken die niet persé het gedachtengoed van CD&V moeten hebben", zegt De Bondt. "Maar we gaan wel gezamenlijk aan één visie bouwen. We willen sociaal en duurzaam zijn. En we gaan proberen om een zicht te krijgen op wat er leeft bij onze inwoners. Met ROX trekken we in 2024 naar de gemeenteraadsverkiezingen."

Rotselaar is niet de eerste gemeente waar de lokale CD&V-afdeling wil verruimen en van naam verandert. Het gebeurde ook al in Kortenberg en Kortenaken.