Wit-Gele Kruis wil nog voor zomer extra verpleegposten openen in Oost-Vlaanderen: "Mensen kiezen wanneer ze komen"

Het Wit-Gele Kruis wil nog voor de zomer van dit jaar nieuwe verpleegposten openen in Oost-Vlaanderen. In een verpleegpost kan je terecht voor kleinere behandelingen, zoals inspuitingen of het verzorgen van wonden. Vorig jaar opende de eerste verpleegpost in onze provincie, in Evergem. De evaluatie is positief. "We zien dat meer en meer mensen de weg vinden naar de verpleegpost", zegt Peter Rasschaert van het Wit-Gele Kruis. De bedoeling is om verpleegposten te openen in het Waasland, Gent en de Vlaamse Ardennen.