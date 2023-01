Is deal met Engie over verlenging jongste kernreactoren eindelijk rond? Topministers zitten om 15.30 uur samen

Premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Energie Tinne van der Straeten (Groen) onderhandelen al maanden met Engie om de levensduur van Doel 4 en Tihange 3, die normaal in 2025 dicht zouden gaan, met 10 jaar te verlengen. De oorspronkelijke deadline was 31 december 2022: die werd niet gehaald, maar de voorbije dagen werd wel duidelijk dat de eindstreep in zicht was.