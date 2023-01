Olen bezorgd over komst detentiehuis: "Parkeerdruk in de buurt zal toenemen"

In een detentiehuis zitten veroordeelden uit de regio niet gewoon hun straf uit, maar ze werken ook aan zelfredzaamheid en re-integratie in de maatschappij. "We zetten maximaal in op een zinvolle dagbesteding om mensen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun vrijlating", zegt minister Van Quickenborne. "Dat is nodig, willen we vermijden dat de gevangenissen overvol blijven zitten en de recidivecijfers hoog blijven. Detentiehuizen zijn de perfecte omgeving om aan die terugkeer te werken."