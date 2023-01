Onderhoudswerken aan kasteelvijvers Gaasbeek om blauwalgen te voorkomen

Twee van de drie vijvers van het kasteelpark van Gaasbeek worden drooggelegd. "Als er geen water in de vijver zit, kunnen we het slib weghalen en worden de bladeren op de bodem verteerd. En als we de vijvers nadien weer laten vollopen, zal de waterkwaliteit beter zijn", vertelt boswachter Tom Brichau van Natuur en Bos. "We doen dat omdat er dan minder kans is op blauwalgen. In de zomer ontstaan er vaak blauwalgen die de zuurstof wegnemen uit het water waardoor er vissen sterven."