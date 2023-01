Wapen uit Damse Vaart opgevist, parket onderzoekt mogelijke link met Bende van Nijvel

Mogelijk is er een link met een wapen van de Bende van Nijvel. Vorig jaar zochten duikers en speurders al naar een uzi-machinepistool dat door een latere eigenaar in het kanaal zou zijn geworpen toen die hoorde over de link met de Bende van Nijvel. Dat werd toen niet gevonden. Nu is niet duidelijk of het wapen dat de magneetvissers bovenhaalden ook effectief een machinegeweer is.

Het federaal parket vindt het nog te vroeg om te zeggen dat het wapen dat de magneetvissers gevonden hebben, te maken heeft met de Bende van Nijvel. Mocht het wapen een link hebben met de Bende, zou dat misschien kunnen zorgen voor een doorbraak in het onderzoek. Na hun reeks bloedige aanslagen in de jaren 80, vooral in warenhuizen, zijn de daders nooit gevonden.