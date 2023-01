Opnieuw problemen door bouwput voor luxeflats in Knokke-Heist: wegverzakking in de Stadhuisstraat

De bouwput voor Hoost, een nieuw prestigieus appartementencomplex aan het Maes- en Boereboomplein, zorgde eind vorig jaar voor heel wat problemen in de buurt. Door de put dreigden er problemen met de ondergrondse gasleidingen. Bijna zestig gezinnen werden afgesloten van het netwerk en zaten wekenlang zonder gas en, in veel gevallen, dus ook zonder verwarming.

Die problemen zijn ondertussen grotendeels opgelost. Maar afgelopen weekend merkten buurtbewoners iets nieuws op: een wegverzakking in de Stadhuisstraat, vlak naast de bouwput. Ook die is hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door de bouwput, al moet dat volgens schepen van Openbare Werken Kris Demeyere (GBL) gerelativeerd worden. "De oorzaak van de wegverzakking is waarschijnlijk een breuk in de riolering", zegt hij, "maar die is zeer oud in die buurt. Vandaag al heeft de aannemer de weg opengemaakt om de breuk te herstellen. Dat zou relatief snel moeten opgelost zijn. We waren trouwens sowieso al van plan om de Stadhuisstraat her aan te leggen. Normaal gingen we dat doen samen met het Maes- en Boereboomplein. Maar de werken zullen nu al vroeger beginnen: van zodra de bouwput stabiel is. Wanneer de betonnen binnenplaten er dus in zitten."