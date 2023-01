Originele tekening van de cover van "Kuifje in Amerika" wordt tentoongesteld in Brussels veilinghuis Artcurial

Hergé, de pseudoniem voor de Belgische striptekenaar Georges Remi, tekende de cover in 1942, tien jaar na de eerste editie van het stripalbum. "Kuifje in Amerika" is het derde album en ook een van de populairste over de avonturen van de verslaggever. Het is een van de negen albums van Kuifje die in zwart-wit werden uitgegeven. In 1946 wordt de tekening ingekleurd voor een nieuwe editie. In totaal heeft Hergé 24 stripalbums gemaakt over Kuifje.