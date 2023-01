Patrick uit Oostduinkerke verliest 20.000 na oplichting via mail

"Mijn kaartlezer was al enkele jaren oud en ik kon wel een nieuwe gebruiken", zo begint Patrick Smets uit Oostduinkerke aan zijn verhaal. Vorige week kreeg hij een mail van Belfius. In de mail liet de bank weten dat Patrick een nieuwe kaartlezer kon krijgen. Als hij voor 9 januari zou ingaan op de mail kreeg hij de kaartlezer volledig gratis.

Patrick besliste door te klikken op de mail. Hij vulde enkele gegevens in en kreeg later te horen dat alles gelukt was. Pas enkele uren later had Patrick na een telefoontje van de echte Belfius door dat er iets niet klopte. Zijn gegevens waren veranderd en er was bijna 20.000 euro weg van zijn rekening.