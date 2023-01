PFAS-vervuiling vastgesteld rond abdij van Park in Leuven

"Op verschillende plaatsen rond de Petrusberg van het Sint-Albertuscollege en de Abdij van Park in Leuven werd in het voorjaar van 2022 al PFAS-vervuiling vastgesteld", zegt schepen van milieu David Dessers (Groen). "Maar dat gaat over grondwater diep in de ondergrond. Er was toen één waterput waar water opgepompt werd en gebruikt voor de landbouw. Toen zijn er staalnames gebeurd en de resultaten daarvan waren geruststellend. Er was dus geen gevaar voor de volksgezondheid. Ook aan de Parkabdij was er geen probleem met het drinkwater en dat wordt vandaag opnieuw bevestigd.

Alleen blijft nu de vraag : waar komt deze vervuiling nu vandaan ? Wellicht gaat het om een historische vervuiling. Men kijkt daarvoor onder andere in de richting van het oude stort van Oud-Heverlee, of een andere industriële activiteit, maar voorlopig tasten we nog even in het duister", zegt David Dessers nog. "Maar er wordt nu verder onderzoek gedaan om de oorzaak te achterhalen. De Vlaamse Milieumaatschappij en OVAM zijn daarmee bezig en zij zullen ons adviseren. Als er moet gesaneerd worden, zullen wij dat meteen doen", besluit de schepen.