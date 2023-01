Boetes tot 2.000 euro voor toeterende truckers die protesteren tegen snelheidsverlaging op viaduct E17 in Gentbrugge

De federale wegpolitie houdt al enkele weken 's avonds en 's nachts extra controles aan het viaduct op de E17 in Gentbrugge om er vrachtwagenchauffeurs te vatten die claxonneren uit protest tegen de snelheidslimiet van 70 kilometer per uur. De agenten schrijven ook boetes uit (van 55 tot 2.000 euro). Er is al bekeurd, al wil de politie daar geen verdere info over geven. De extra politiecontroles komen er onder meer op vraag van de stad. De nachtrust van vele inwoners van Gentbrugge is verstoord door de protestactie.