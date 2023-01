Politie houdt controles aan Kortrijks station om overlast te voorkomen

Zondagmiddag- en avond heeft de politie van de zone Vlas een grote controleactie gevoerd in het station van Kortrijk. De agenten kregen de hulp van een drugshond en van enkele inspecteurs en hoofdinspecteurs die nog opleiding volgen aan de West-Vlaamse politieschool. In totaal zijn 1.200 mensen gecontroleerd. Ruim vijftien van hen bleken drugs bij te hebben, maar het ging om eerder kleine hoeveelheiden: in totaal 50 gram cannabis, ruim 8 gram hasj en bijna anderhalve gram cocaïne. Eén iemand bleek een verboden wapen bij te hebben. Er bleken ook twee mensen bij die geseind stonden en dus gezocht werden door de politie. Vijf mensen die gecontroleerd zijn, tot slot, hadden geen geldige verblijfspapieren bij.

De controleactie is één van de maatregelen die moet helpen om overlast te voorkomen in de drukke stationsomgeving. De politie is van plan om in de toekomst nog zo'n controles te houden.