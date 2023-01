Ontmijner moest na bomaanslag metrostation Maalbeek uitkammen: "Wist wat ik kon verwachten, maar het was nog erger"

Er was een alarm te horen en een audiobandje van de MIVB dat maar bleef spelen. De geur was die van verbrande lichamen en metaal. "Sommigen spreken over een oorlogsscène. Ik vergelijk dit met het afdalen naar de hel. Ik heb ervaring in Afghanistan en zelfmoordaanslagen, ik wist waaraan ik mij kon verwachten. Maar het was nog erger. Vooral door het feit dat het gebeurde in een compacte ruimte. Je kunt hier nooit op voorbereid zijn. Dat was heel hard voor iedereen die mee het onderzoek voerde."