Provincie West-Vlaanderen opent inschrijvingen voor groepsaankoop elektriciteit en gas

Vorig jaar kwam er heel wat commotie op de groepsaankoop van gas en elektriciteit van de provincie. Door de energiecrisis konden ze toen geen vast contract aanbieden. Daarnaast kwam ook de energieleverancier Mega, die het contract aanbood, eerder in opspraak, omdat het te hoge voorschotfacturen had gevraagd aan klanten. Van de 90.000 geïnteresseerden schreven toen 23.750 gezinnen zich effectief in.

Dit jaar weet de provincie ook nog niet of ze een vast contract zullen kunnen aanbieden. "Vorig jaar kwam heel wat commotie rond de aanbieder, maar negen maanden verder zien we dat alles perfect is verlopen. Mensen die op zoek zijn naar zekerheid kunnen deelnemen aan de groepsaankoop", zegt gedeputeerde van Milieu en Energie Jurgen Vanlerberghe (Vooruit).