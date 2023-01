Schoonmaakrobots Dusty en Sweepy poetsen mee ziekenhuis AZ Sint-Maarten in Mechelen

De robots doen de repetitieve taken, altijd hetzelfde parcours. "Dat betekent dat ons schoonmaakmedewerkers zich meer kunnen bezighouden met het precieze poetswerk, in de operatiezalen of om de kamers te poetsen voor nieuwe patiënten", zegt Kim Geens, verantwoordelijk voor de huishoudelijke diensten in het ziekenhuis. "De robots vertrekken vanuit een bepaald punt en doen alle publiek toegankelijke ruimtes volgens een vast parcours. Dat gebeurt 's nachts. Als de schoonmaakploeg 's morgens arriveert, kunnen zij met andere taken beginnen."