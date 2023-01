Bosnisch-Servische leider Dodik houdt omstreden parade bij Sarajevo en kent medaille toe aan Russische president Poetin

Het complexe land Bosnië-Herzegovina

Nadat in 1991 Slovenië en Kroatie hun onafhankelijkheid van het voormalige Joegoslavië hadden uitgeroepen, begon ook de deelrepubliek Bosnië en Herzegovina te versnipperen. Eerst verklaarden de Bosnische Kroaten zich onafhankelijk, vervolgens - op 9 januari - de Bosnische Serviërs en ten slotte de Bosniakken, Bosnische moslims.

In 1992 brak de Bosnische oorlog uit tussen enerzijds de Serviërs, gesteund door Servië, en anderzijds de Bosniakken en Kroaten. De Bosnische hoofdstad Sarajevo werd jarenlang belegerd. In 1995 maakten de Dayton-akkoorden een einde aan de oorlog.

Sindsdien leven in Bosnië-Herzegovina drie etnische groepen in twee verschillende entiteiten. In de Federatie van Bosnië en Herzegovina wonen vooral Kroaten en Bosniakken. In de Servische Republiek (Republika Srpska) leven vooral Serviërs.

Beide entiteiten hebben een eigen bestuur, maar sommige zaken worden op federaal niveau georganiseerd. De drie bevolkingsgroepen leveren elk een president. Een hoge vertegenwoordiger houdt namens de internationale gemeenschap toezicht over de Bosnische politiek.