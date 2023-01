Topchef René Redzepi sluit wereldberoemd driesterrenrestaurant Noma in 2024: "Het is onhoudbaar, financieel en emotioneel"

"We moeten de industrie heruitvinden. Dit is gewoon te zwaar, we moeten op een andere manier te werk gaan", stelt Redzepi. Noma zal in 2025 verder gaan als een voltijds voedingslaboratorium dat nieuwe gerechten en producten ontwikkelt. Voor de fans is er wel nog een beetje goed nieuws want het restaurant zal regelmatig zijn deuren openen als pop-up.