Dierenarts opent snuffeltuin voor honden in Beringen: "Vrij loslopen zonder andere honden in de buurt"

Dierenarts Ilse Rediers van Behivet is gespecialiseerd in gedragsproblemen bij honden en katten. "Voor honden gaat er niets boven eens goed vrij kunnen loslopen zonder leiband", vindt ze. "Maar zich even uitleven in een hondenlosloopzone is niet voor alle honden mogelijk. Sommige honden kunnen niet opschieten met andere honden. Andere luisteren niet altijd even goed, bijvoorbeeld als ze in de puberteit zitten, als ze afgeleid zijn door pakweg een vogel, of als ze een sterk jachtinstinct hebben. Die honden los laten lopen is een risico. Hier in de snuffeltuin kan dat wel op een veilige manier."