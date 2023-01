Sint-Mariaziekenhuis in Halle wil bezoek aan spoeddienst aangenamer maken voor kinderen

De nieuwe ruimtes moeten kinderen afleiden tijdens de vaak moeilijke momenten. "We willen hen zoveel mogelijk de indruk geven dat ze niet in het ziekenhuis zijn", leggen verpleegkundigen Willeke Steens en Margot Sterckx uit. Ze kregen het idee tijdens de coronacrisis. Door de vele patiënten werd zelfs een vroegere garage gebruikt om mensen op te vangen op de spoeddienst. "Vroeger was het hier kaal en lelijk. We vonden het zielig dat kinderen vaak in die trieste ruimtes terechtkwamen en zijn ze uiteindelijk eerst zelf beginnen te bestickeren en beschilderen."

Naast de drie opvangboxen speciaal voor kinderen, zijn er nu ook twee nieuwe gipskamers en twee hechtingskamers ondergebracht in de voormalige garage. De Jana De Koker Foundation uit Gooik zorgde voor de betaling van een professionele illustrator: Wim van Lizart uit Mechelen. Het fonds voorziet intussen al elf ziekenhuizen met prikcadeautjes als kinderen een spuitje moeten krijgen, helpt met kamers opfleuren en zorgt voor wat extra speelgoed. "De kinderen die hier al langs zijn geweest, zijn tot nu toe heel enthousiast", aldus nog de trotse verpleegkundigen.