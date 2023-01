Stad Peer start overleg op met defensie, inwoners en buurgemeenten over de komst van de F35

In 2027 komen de nieuwe F35-vliegtuigen naar de vliegbasis Kleine-Brogel. De komst van de nieuwe toestellen wordt momenteel voorbereid, onder meer door vernieuwing van de infrastructuur. De stad Peer wil nu een participatie op gang brengen. "We nemen hiervoor het initiatief en richten een participatieforum F35 op. We nodigen Defensie, inwoners, buurgemeenten en andere partners zoals vakantieparken en scholen uit om deel te nemen. We gaan voor een constructief overleg waarbij onder meer geluidsimpact aan bod komt”, vertelt burgemeester Steven Matheï (CD&V)

Stad Peer en de 10e Wing hebben al bijna 40 jaar een goede verstandhouding, met gezamenlijke initiatieven en overlegmomenten. "De 10e Wing is één van de grote werkgevers in de buurt en heel wat inwoners van Peer hebben een historische band met de basis", aldus Steven Matheï. "Toch roept de komst van de F35 heel wat vragen op. Vragen over geluidsimpact, over vlieguren en -routes of over impact voor het leefmilieu."