Suske en Wiske lanceren nieuw historisch album over Antwerpse drukker Plantijn

"Dichterlijke vrijheid staat voorop maar hier en daar hebben we enkele bijsturingen gedaan aan het scenario", vertelt Odette Peterink van het Museum Plantin-Moretus. "In een eerste versie stond bijvoorbeeld dat de bekende Bononiensiskaart hier gedrukt was. Dat klopt niet en is door de scenaristen meteen aangepast. We zijn zeer tevreden over het eindresultaat. Ik ben zelf dol op woordspelingen en die zitten er volop in deze strip."