Toeristen kunnen met een 3D-film ontdekken hoe Tongeren eruit zag in de Romeinse tijd

Bij de toeristische dienst in de Gasthuiskapel van Tongeren kunnen toeristen vanaf vandaag een 3D-animatiefilm bekijken die hen laat zien hoe de stad er in de Romeinse tijd uit zag. "De film geeft je echt een duidelijk beeld over hoe Tongeren er in de Romeinse uit zag en hoe onze stad in al die jaren veranderd is", zegt schepen van toerisme An Christiaens (Tongeren.nu). "Je krijgt bijvoorbeeld te zien hoe de Romeinse villa's, het aquaduct en de verdedigingsmuur van de stad er in volle glorie uit zagen en wat er nu nog van overblijft."