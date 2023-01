UHasselt viert 50-jarig bestaan: "In '73 was het letterlijk en figuurlijk nog een bouwwerf"

Jos Vandekerkhof, nu medisch directeur van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt, was een van de studenten van die eerste lichting. "We zijn eigenlijk pioniers. Dat eerste academiejaar is begonnen in een werf. Letterlijk, want er waren nog heel wat bouwwerken bezig, maar ook figuurlijk. Op vlak van onderwijs werd alles nog volop opgebouwd. Ook het studentenleven moest zich in Hasselt echt nog ontwikkelen. Het verschil met de situatie van vandaag is immens."

"Het innovatieve aspect trok me echt aan", vertelt Vandekerkhof. "Er werd daar op een andere manier lesgegeven, bijvoorbeeld met werkcolleges en kleinere groepen in plaats van overvolle aula's." Ook de kinderen van Vandekerkhof gingen naar de UHasselt. Zijn dochter studeerde er ook geneeskunde en zijn zoon is er nu nog professor.