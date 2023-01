Uitbaatster kinderopvang Cérise in Roeselare dient bezwaar in tegen beslissing van Agentschap Opgroeien

Midden december kreeg de uitbaatster van de kinderopvang Cérise in Roeselare te horen dat ze op 1 februari haar vergunning zou verliezen. "We namen de beslissing omdat er verschillende tekorten terugkwamen die niet weggewerkt waren op het einde van een langdurig traject", reageert Niels Heselmans, woordvoerder van het Agentschap Opgroeien.

Volgens de onthaalmoeder is de beslissing onterecht en gaat het enkel over administratieve tekorten. Ze dient nu bezwaar in tegen de beslissing van het agentschap. "Elke opvang die geschorst wordt of de vergunning verliest, heeft recht om bezwaar in te dienen. Daarna heeft een onafhankelijke adviescommissie drie maanden de tijd om een beslissing te nemen. Zij beslissen of de vergunning definitief wordt ingetrokken of dat er een mogelijkheid is om de kinderopvang verder open te laten", vertelt Heselmans.

In afwachting van de beslissing van de onafhankelijke adviescommissie mag de kinderopvang open blijven. Dat wil zeggen dat Cérise de deuren nog niet zal moeten sluiten op 1 februari.