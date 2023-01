Veertiger uit Oostende veroordeeld tot 10 jaar voor moordpoging op zijn ex en haar nieuwe partner

Ongeveer anderhalf jaar geleden, midden mei 2021, drong de veertiger binnen in het huis van zijn ex. Hij klom daarvoor over een muur en sloop binnen via de garagepoort. Binnen viel hij zijn vroegere vriendin en haar partner aan met een siersabel. Het koppel probeerde zich heftig te verweren, tot hij een jachtgeweer nam en de nieuwe vriend in de schouder schoot. De twee slachtoffers konden uiteindelijk ontsnappen via een raam, waarna de dader een tijdlang verdween. Enkele weken later pas kon de politie hem oppakken in Gistel, in de woning van zijn nieuwe vriendin.



De twee slachtoffers hebben nog steeds mentale problemen door de aanval. De nieuwe vriend is ook al drie keer geopereerd maar kan een aantal vingers nog altijd niet gebruiken. De advocaat van de verdachte gaf toe dat zijn cliënt zijn zelfbeheersing niet had mogen verliezen, maar beweert dat het nooit zijn bedoeling was om de twee om te brengen. Hij vroeg de rechter dan ook om een straf uit te spreken voor "slagen en verwondingen" in plaats dan voor "moordpoging". Maar daar ging de rechter niet op in.