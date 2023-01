Verdachte (63) van moord op bakkersvrouw in Wechelderzande blijft langer in de cel

De verdachte van de moord op de medewerkster van een bakkerij in Wechelderzande, moet langer in de cel blijven. Het gaat om de 63-jarige ex-vriend van het slachtoffer. De vrouw werd op 23 december dood aangetroffen in de kelder van de bakkerij. Nog dezelfde dag werd haar ex-vriend opgepakt. Hij ontkende dat hij iets te maken had met de moord.