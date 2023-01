Vorst ontstemd over infosessie Union: "Nog geen akkoord over nieuw stadion"

De eersteklasseploeg is nu thuis in het Joseph Marienstadion in het Dudenpark in Vorst, maar dat stadion is verouderd en voldoet niet aan de normen van de Europese voetbalbond Uefa. Met zijn 8.000 plaatsen is het stadion bovendien te klein. Daarom is de ploeg nu genoodzaakt om de Europsese wedstrijden elders te spelen. Na een onderzoek van overheidsinstelling perspective.brussels kwam de Bempt-site als beste locatie voor een nieuw stadion uit de bus. Een uitbreiding van het Joseph Marienstadion bleek uit die studie niet realistisch en de Bertelson-site, achter Vorst Nationaal, bleek minder geschikt door zijn ligging in een dichtbevolkte wijk.