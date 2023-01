Radio 1-reporter ontdekt verloren gewaand VRT-interview met jonge David Bowie

Het is vandaag exact 7 jaar geleden dat David Bowie overleden is en net nu is een verloren gewaand interview dat de openbare omroep in 1969 had met de Britse artiest opnieuw opgedoken. Reporter Ward Bogaert vond de opname online toevallig terug en deed het relaas vanochtend in "Classic stories" op Radio 1. Het interview met de toen nog relatief onbekende 22-jarige Bowie is nu het oudste interview met Bowie in het archief van de VRT.